Бүгін Астана мен тағы 11 қалада ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктер еліміздегі бүгінгі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 2026 жылғы 26 қаңтарда Петропавл, Көкшетау, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Орал, Атырау, Ақтөбе, Алматы қалаларында, түнде Астана және Қостанай қалаларында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары болжанған, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, синоптиктер еліміздің біраз өңірінде қар жауып, боран соғып, көктайғақ болатынын ескертті.