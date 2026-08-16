Бүгін Астана жаңбырлы, Алматы мен Шымкентте аптап ыстық
АСТАНА. KAZINFORM — 16 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктер қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ, екпінді жел, шаңды дауыл және 40 градусқа дейінгі ыстық болатынын болжады.
Бүгін Астанада ауа температурасы күндіз +23…+25°C аралығында болады. Желдің жылдамдығы 9-14 м/с, екпіні 15-18 м/с дейін жетуі мүмкін.
Алматыда күн ыстық болады. Күндіз ауа температурасы +35…+37°C-қа дейін көтеріледі. Желдің жылдамдығы 3-8 м/с шамасында.
Шымкентте де аптап ыстық сақталады. Күндіз ауа температурасы +37…+39°C аралығында болады. Желдің жылдамдығы 8-13 м/с болады.
Бүгін сондай-ақ еліміздің көптеген өңірінде өрт қаупінің жоғары және төтенше деңгейі сақталады.