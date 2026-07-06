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    Астанада Ш. Қалдаяқов көшесінің бір бөлігі ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Ш. Қалдаяқов көшесінің С. Нұрмағамбетов пен Ұлы дала даңғылдарының аралығындағы бөлігі пайдалануға берілді, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    ЛРТ
    Фото: Астана әкімдігі

    — Жолды санитарлық тазалау мен қоқыс шығару жұмыстары аяқталып қалды. Жүргізушілер көшенің толық ашылуы үшін жол бойында тұрған көліктерін алып кеткені жөн. Көшенің ашылуы 6 шілде сағат 06:00–07:00 аралығында жоспарланған, — делінген хабарламада.

    Астанада Ш. Қалдаяқов көшесі 6 шілде күні ашылады
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұған дейін Астанада Мәңгілік Ел даңғылы мен Керей, Жәнібек көшелерінің бір бөлігі жабылатынын жазғанбыз.

    Астана Көше Құрылыс
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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