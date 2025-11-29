07:21, 29 Қараша 2025 | GMT +5
Бүгін Астанада және тағы төрт қалада ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
«2025 жылғы 29 қарашада Орал, Атырау, Ақтөбе, Алматы, түнде Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі», делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Еске сала кетсек, кеше еліміздің 10 қаласында ауа сапасы нашарлағанын жаздық.