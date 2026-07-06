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    Бүгін батыс өңірлерде аптап ыстық болады

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» болжамына сәйкес, 6 шілдеде ел аумағында ауа райы тұрақсыз болады.

    ауа райы
    Фото: Pexels

    Ел аумағынан атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты тұрақсыз ауа-райы сақталады. Найзағай ойнап, жаңбыр, кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін. Елдің солтүстігі мен шығысында қатты жел тұрып, солтүстігінде, шығысында және орталық аймақтарында жаңбыр жаууы ықтимал.

    Республиканың оңтүстік-батысы мен солтүстік-батысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Қазақстанның барлық аумағында жел күшейеді, республиканың солтүстігінде, шығысында, оңтүстік-батысында түнде және таңертең тұман болады.

    Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Ұлытау облыстарында күндіз 35-40 градус қатты ыстық болжанған.

    Айта кетейік, бүгін еліміздің 9 қаласында ауа сапасы төмендейді. 

    Жаңбыр Аптап ыстық Найзағай Қазгидромет Ауа райы
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Авторлар