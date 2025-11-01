KZ
    Бүгін бір қалада ауа сапасы нашарлайды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады. 

    Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
    Фото: Kazinform

    — 2025 жылғы 1 қарашада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар түнде Атырау қаласында болжанған, — делінген ақпаратта.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

    Айта кетейік, 4 қарашадан бастап елімізде күн суытады.

