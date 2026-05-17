    Бүгін доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллары
    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 467,00 теңгеден сатып алынады, 474,00 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 544,00 теңге, сату - 554,00 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,19 теңге, сату - 6,50 теңге;
    - юань 67,71 теңгеден сатып алынады, 73,22 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 468,73 теңге, сату - 470,83 теңге;
    - еуро: сатып алу - 545,57 теңге, сату - 550,87 теңге;
    - рубль 6,17 - 6,31 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 68,40 - 70,97 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 3,87 теңгеге түсіп, 470,17 теңге болды.

    Досбол Атажан
