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    Елде долларды қанша теңгеден айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 479,07 теңгеден сатып алынады, 485,99 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 556,03 теңге, сату — 568,90 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,50 теңге, сату — 6,75 теңге;
    — юань 67,97 теңгеден сатып алынады, 73,36 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 479,72 теңге, сату — 483,59 теңге;
    — еуро: сатып алу — 560,27 теңге, сату — 566,94 теңге;
    — рубль 6,52 — 6,67 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 69,02 — 71,86 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 28 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 7,54 теңгеге өсіп, 485,55 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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