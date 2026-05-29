Елде долларды қанша теңгеден айырбастауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 479,07 теңгеден сатып алынады, 485,99 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 556,03 теңге, сату — 568,90 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,50 теңге, сату — 6,75 теңге;
— юань 67,97 теңгеден сатып алынады, 73,36 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 479,72 теңге, сату — 483,59 теңге;
— еуро: сатып алу — 560,27 теңге, сату — 566,94 теңге;
— рубль 6,52 — 6,67 теңге аралығында саудаланады.
— юань 69,02 — 71,86 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 28 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 7,54 теңгеге өсіп, 485,55 теңге болды.