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    Бүгін елімізде 10 орман өрті тіркелді

    АСТАНА.KAZINFORM – Бүгін мемлекеттік орман қоры аумағында 10 орман өрті тіркелді. Бұл туралы Экология министрлігі хабарлады.

    орман
    Фото: ТЖМ

    Өңірлер бойынша:

    • Батыс Қазақстан облысы – 1;

    • Павлодар облысы – 1;

    • «Семей орманы» МОТР – 2;

    • «Ертіс орманы» МОТР – 6.

    Өрт ошақтары «Казавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе патрульдеуі мен ерте анықтау жүйелері арқылы дер кезінде анықталып, жедел әрекет ету нәтижесінде толық сөндірілді.

    Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзеті, «Казавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе өрт сөндіру десанты, тікұшақтары және арнайы техникасы жұмылдырылды.

    Алдын ала мәлімет бойынша, өрттердің шығу себебі – найзағай разрядтары.

    - Құрметті азаматтар! Еліміздің бірқатар өңірінде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталып отыр. Орман алқаптарына барған кезде өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауды сұраймыз, - делінген министрлік хабарламасында.

    Атыраудағы қамыс өрті 69 гектарды шарпығанын жазған едік.

    Өрт Экология Орман
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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