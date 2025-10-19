06:44, 19 Қазан 2025 | GMT +5
Бүгін еліміздің 3 қаласында ауа сапасы төмендейді
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК елдің бірнеше қаласында ауа сапасы төмендейтінін хабарлады.
«2025 жылғы 19 қазанда Ақтөбе, Алматы, түнде Атырау қалаларында қолайсыз ауа райы күтіледі», делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
