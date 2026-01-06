03:15, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа ластанады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК бүгін үш қалада ауа сапасы нашарлайтынын хабарлады.
— 2026 жылғы 6 қаңтарда Балқаш, Қызылорда, Алматы қалаларында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, синоптиктер 16 облыста ауа райына байланысты ескерту жариялады.