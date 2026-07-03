Бүгін елордада бірнеше автобустың қозғалыс бағыты уақытша өзгереді
АСТАНА. KAZINFORM — № 47, 54, 507 бағдарларының қозғалыс маршруты уақытша өзгерді. Бұл туралы «City Transportation Systems» ЖШС мәлімдеді.
Бүгін сондай-ақ № 47, 54 бағдарлардың қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді.
Еске сала кетейік, 29 маусым - 5 шілде аралығында А.Кравцов көшесі бойынша Таха Хусейн көшесінен Ж.Ташенов көшесіне дейінгі учаскеде орташа жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара жабылатын болады.