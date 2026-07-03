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    Бүгін елордада бірнеше автобустың қозғалыс бағыты уақытша өзгереді

    АСТАНА. KAZINFORM — № 47, 54, 507 бағдарларының қозғалыс маршруты уақытша өзгерді. Бұл туралы «City Transportation Systems» ЖШС мәлімдеді.

    Бүгін елордада бірнеше аутобустың қозғалыс бағыты уақытша өзгерді
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов\Kazinform

    Бүгін сондай-ақ № 47, 54 бағдарлардың қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді.

    Еске сала кетейік, 29 маусым - 5 шілде аралығында А.Кравцов көшесі бойынша Таха Хусейн көшесінен Ж.Ташенов көшесіне дейінгі учаскеде орташа жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара жабылатын болады.

    Астана Көше Автобус Қоғам
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар