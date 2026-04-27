Бүгін футболдан әйелдер арасында Қазақстан біріншілігі басталады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан әйелдер арасындағы Қазақстан чемпионаты жалауын көтерді.
Биыл ел біріншілігінде барлығы 19 команда бақ сынайды. Олардың қатарында «Алтай» (Өскемен), «Астана», «Ақтөбе», «Атырау», БИІК (Шымкент), «Елімай» (Семей), «Ертіс» (Павлодар), «Жетісу» (Талдықорған), «Жеңіс» (Астана), «Каспий» (Ақтау), «Қайрат» (Алматы), «Қайсар» (Қызылорда), «Қызылжар» (Петропавл), «Ордабасы» (Шымкент), «Оқжетпес» (Көкшетау), «Томирис-Тұран» (Түркістан), «Тобыл» (Қостанай), «Ұлытау» (Жезқазған), «Шахтер» (Қарағанды) командалары бар.
Бұл турдағы ойындар екі күнге белгіленген. Алдымен 24 сәуірде 4 ойын өткізілсе, 28 сәуірде 5 кездесу болады.
Ойын кестесі:
27 сәуір
«Жетісу» — «Қайрат»
«Ордабасы» — «Ұлытау»
«Қайсар» — БИІК
«Томирис-Тұран» — «Атырау»
28 сәуір
«Ертіс» — «Жеңіс»
«Алтай» — «Қызылжар»
«Оқжетпес» — «Ақтөбе»
«Тобыл» — «Астана»
«Шахтер» — «Елімай».
Биыл ел біріншілігінде «Ақтөбе», БИІК, «Томирис-Тұран» клубтары жүлделі орындарға таласады деп күтілуде.
Былтыр футболдан әйелдер лигасында «Ақтөбе» тұңғыш рет чемпион атанды.