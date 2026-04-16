    12:56, 16 Сәуір 2026 | GMT +5

    Бүгін футболдан Бірінші лиганың ІІ тур ойындары басталады

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін футболдан Бірінші лига командалары арасындағы Қазақстан біріншілігінің ІІ туры басталады. 

    Бүгін футболдан Бірінші лиганың ІІ тур ойындары басталады
    Фото: Kffleague.kz

    Бұл тур ойындары 16 және 17 сәуір күндері өткізіледі.

    Биыл түркістандық «Тұран», қарағандылық «Шахтер» және Жамбыл облысының «Тараз» командалары Премьер-лигаға берілетін жолдамадан басты үміткерлер қатарында саналады.

    16 сәуір 

    15:00. «Каспий-Ж» (Ақтау) - «Қайрат-Ж» (Алматы) 

    16:00. «Жайық» (Орал) - «Астана-Ж» 

    18:00. «Тұран» (Түркістан) - «Арыс» (Түркістан облысы) 

    17сәуір

    15:00. «Шахтер» (Қарағанды) - «Батыр» (Павлодар облысы) 

    15:00. «Ақтөбе-Ж» - «Тараз» 

    15:00. «Елімай-Ж» (Семей) - «Хан тәңірі» (Алматы) 

    16:00. «Академия Оңтүстік» (Шымкент) - «Тобыл-Ж» (Қостанай).

    Өткен жылы Бірінші лигада алғашқы үш орынға ие болған «Каспий» (Ақтау), «Ертіс» (Павлодар), «Алтай» (Өскемен) командалары Премьер-лигаға тікелей жолдама алды. Ал Премьер-лигада соңғы орынды місе тұтқан «Тұран» биыл бірінші лигада сынға түсіп қалды.

    Айта кетсек, «Тұран» футболдан Бірінші лига ойындарын сәтсіз бастады. Олар өз алаңында «Академия Оңтүстік» клубына 1:2 есебімен жол берді.

    Ал «Тараз» өз алаңында Павлодар облысының «Батыр» командасын 3:0 есебімен жеңіп, турнир кестесінде көш басында тұр.

    Доп додасы 2 сәуірде басталып, 22 қазанда мәресіне жетеді.

    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
