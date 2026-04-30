    Бүгін футболдан Бірінші лиганың ІV тур ойындары басталады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл тур ойындары 30 сәуір, 1 және 2 мамыр күндері өткізіледі. 

    Фото: «Шахтер» футбол клубы

    Биыл түркістандық «Тұран», қарағандылық «Шахтер» және Жамбыл облысының «Тараз» командалары Премьер-лигаға берілетін жолдамадан басты үміткерлер қатарында саналады.

    30 сәуір 

    13:00. «Ақтөбе-Ж» — «Каспий-Ж» (Ақтау)
    15:00. «Елімай-2» (Семей) — «Батыр» (Павлодар облысы)
    18:00. «Арыс» (Түркістан облысы) — «Астана-Ж»

    1 мамыр

    15:00. «Шахтер» (Қарағанды) — «Тобыл-Ж» (Қостанай)
    16:00. «Академия Оңтүстік» (Шымкент)- «Тараз»
    18:00. «Тұран» (Түркістан) — «Хан тәңірі» (Алматы)

    2 мамыр

    18:00. «Жайық» (Орал) — «Қайрат-Ж» (Алматы).

    Өткен жылы Бірінші лигада алғашқы үш орынға ие болған «Каспий» (Ақтау), «Ертіс» (Павлодар), «Алтай» (Өскемен) командалары Премьер-лигаға тікелей жолдама алды. Ал Премьер-лигада соңғы орынды місе тұтқан «Тұран» биыл бірінші лигада сынға түсіп қалды.

    Ақбота Тұрсынбек
