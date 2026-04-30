Бүгін футболдан Бірінші лиганың ІV тур ойындары басталады
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл тур ойындары 30 сәуір, 1 және 2 мамыр күндері өткізіледі.
Биыл түркістандық «Тұран», қарағандылық «Шахтер» және Жамбыл облысының «Тараз» командалары Премьер-лигаға берілетін жолдамадан басты үміткерлер қатарында саналады.
30 сәуір
13:00. «Ақтөбе-Ж» — «Каспий-Ж» (Ақтау)
15:00. «Елімай-2» (Семей) — «Батыр» (Павлодар облысы)
18:00. «Арыс» (Түркістан облысы) — «Астана-Ж»
1 мамыр
15:00. «Шахтер» (Қарағанды) — «Тобыл-Ж» (Қостанай)
16:00. «Академия Оңтүстік» (Шымкент)- «Тараз»
18:00. «Тұран» (Түркістан) — «Хан тәңірі» (Алматы)
2 мамыр
18:00. «Жайық» (Орал) — «Қайрат-Ж» (Алматы).
Өткен жылы Бірінші лигада алғашқы үш орынға ие болған «Каспий» (Ақтау), «Ертіс» (Павлодар), «Алтай» (Өскемен) командалары Премьер-лигаға тікелей жолдама алды. Ал Премьер-лигада соңғы орынды місе тұтқан «Тұран» биыл бірінші лигада сынға түсіп қалды.