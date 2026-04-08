    03:15, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Бүгін футболдан Қазақстан кубогының 1/16 финалы басталады

    АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан 2026 жылғы Қазақстан кубогы 1/16 финалы 8 және 9 сәуір күндері өткізіледі.

    Фото: Қызылорда облысының әкімдігі

    Биыл турнир 1/16 финал кезеңінен бастау алады. Ерекшелігі оған әуесқой лиганың екі жеңімпазы қатыса алады. Жеңімпаз бір ойынның нәтижесімен анықталады.

    8 сәуір
    14:00. «Талас» - «Қайсар»
    14:00. «Ансат» - «Тобыл»
    14:00. «Жас Қыран» - «Атырау»
    15:00. «Академия Оңтүстік» - «Ордабасы»
    15:00. «Жайық» - «Қайрат»
    15:00. «БКС» - «Астана»
    18:00. «Тұран» - «Елімай»
    19:00. «Қаршыға» - «Жетісу»

    9 сәуір
    14:00. «Zhelaev Nan» - «Алтай»
    14:00. «Хромтау» - «Жеңіс»
    15:00. «Арыс» - «Ақтөбе»
    15:00. «Батыр» -«Каспий»
    15:00. «Шахтер» - «Оқжетпес»
    15:00. «Тараз» - «Ұлытау»
    16:00. «Хан тәңірі» - «Қызылжар».

    «SD Family» командасының биыл біріншілігіне қатысудан байланысты «Ертіс» 1/8 финалына бірден жолдама алды.

    Қазақстан кубогы 1992 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Қазірге дейін барлығы 15 команда кубокты жеңіп алды. Оның ішінде «Қайрат» (Алматы) – 10, «Жеңіс» (Астана), «Астана», «Тобыл» (Қостанай) – 3, «Ақтөбе», «Қайсар» (Қызылорда), «Ордабасы» (Шымкент) – 2, «Атырау», «Ертіс» (Павлодар), «Тараз», «Шахтер» (Қарағанды),«Восток» (Өскемен), «Алматы», «Достық» (Алматы), «Спартак» (Семей) 1 мәртеден жеңімпаз атанды.

    Ақбота Тұрсынбек

