    Бүгін хоккейден әлем чемпионатында үшінші ойын күні өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін шайбалы хоккейден элиталық дивизионда 2026 жылғы әлем чемпионаты үшінші ойын күні, 17 мамырда алты кездесу өткізіледі.

    Фото: iihf.com

    Дүниежүзілік додада барлығы 16 құрама сынға түседі. Олар А және В тобына сегіз-сегізден бөлінген.

    А тобында АҚШ, Швейцария, Финляндия, Аустрия, Латвия, Германия, Ұлыбритания, Венгрия шеберлік байқасса, В тобында Канада, Швеция, Италия, Дания, Чехия, Словакия, Норвегия және Словения мұзайдынға шығады.

    Бүгін, 17 мамырға алты ойын белгіленген. 

    Ойындар кестесі 

    • 15:20. Ұлыбритания - АҚШ
    • 15:20. Италия - Словакия
    • 19:20. Аустрия - Венгрия
    • 19:20. Дания - Швеция
    • 23:20. Германия - Латвия
    • 23:20. Норвегия - Словения.

    Ал екінші ойын күні, 16 мамырда алты кездесу өтті. 

    Ойындар нәтижесі

    16 мамыр

    • Ұлыбритания - Аустрия 2:5
    • Словакия - Норвегия 2:1
    • Венгрия - Финляндия 1:4
    • Италия - Канада 0:6
    • Словения - Чехия 3:2
    • Швейцария - Латвия 4:2.

    16 мамырда өткен ойындарда Канада - 28, Ресей (КСРО) - 27, Чехия (Чехословакия)- 13, Швеция - 11, Финляндия - 4, АҚШ - 2, Ұлыбритания мен Словакия 1 мәрте чемпиондық тұғырға көтерілді.

    Айта кетсек, биыл Польшаның Сосновец қаласында өтіп жатқан I дивизионның әлем чемпионатында Қазақстанның ерлер құрамасы Украинаны жеңіп, мерзімінен бұрын элиталық дивизионға жолдама алды.

    Спорт Хоккей Әлем чемпионаты
    Ақбота Тұрсынбек
