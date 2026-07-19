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    Бүгін қай қалаларда ауа сапасы нашарлайды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.

    ауа сапасы
    Фото: Алматы қаласының әкімдігі

    — 19 шілдеде Алматы, Балқаш қалаларында, түнде Өскемен, Семей, Риддер қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, — делінген хабарламада.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

    Айта кетейік, Алматыда экологиялық заң бұзған кәсіпорындарға 34 млн теңгеге жуық айыппұл салынды.

    Сонымен бірге БҚО-да экологиялық заңнаманы бұзғандардан бюджетке 2 млрд теңге өндірілді.

    Ауа сапасы Қазгидромет Экология
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Авторлар