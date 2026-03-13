Бүгін қай қалаларда ауа сапасы төмендейді
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 13 наурызда ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары Алматы, Атырау қалаларында болжанған, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бұған дейін Шымкенттегі қорғасын өндіретін зауытқа 17 миллион теңге айыппұл салынғаны туралы жаздық.
Айта кетейік, Jibek Joly телеарнасының «ECO аудит» жобасы Түркістан облысындағы экологиялық мәселелерге арналған жаңа шығарылым ұсынды. Бағдарламада арнасы тартылып бара жатқан Сырдария өзенінің жағдайы, шөлейт аймақтардағы сексеуіл егу жұмыстары және жануарлар популяциясын қалпына келтіру шаралары сөз болады.