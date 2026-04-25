Бүгін Қазақстан Премьер-лигасында жетінші тур ойындары басталады
АСТАНА. KAZINFORM - Бұл турдағы ойындар 25 және 26 сәуір күндеріне белгіленген.
Бүгін, 25 сәуірде төрт кездесу өткізілсе, 26 сәуірде төрт ойын болады.
Биыл ел біріншілігінде барлығы 16 команда жүлдені сарапқа салады. Олардың қатарында «Ақтөбе», «Алтай» (Өскемен), «Астана», «Атырау», «Елімай» (Семей), «Ертіс» (Павлодар), «Жеңіс» (Астана), «Жетісу» (Талдықорған), «Каспий» (Ақтау), «Қайрат» (Алматы), «Қайсар» (Қызылорда), «Қызылжар» (Петропавл), «Тобыл» (Қостанай), «Ұлытау» (Жезқазған), «Оқжетпес» (Көкшетау), «Ордабасы» (Шымкент) бар.
Премьер-Лига, VIІ тур ойындары:
25 сәуір
15:00. «Оқжетпес» - «Қайсар»
16:00. «Алтай» - «Жеңіс»
17:00. «Қызылжар» - «Жеңіс»
19:00. «Ақтөбе» - «Ертіс».
26 сәуір
15:00. «Жетісу» - «Ұлытау»
16:00. «Тобыл» - «Каспий»
18:00. «Қайрат» - «Елімай»
20:00. «Астана» - «Атырау».
Алтыншы турдан кейін «Қайрат» 14 ұпаймен көш басында тұрса, одан кейінгі орындардағы «Елімай» мен «Ордабасының» 11 ұпайы бар.
Айта кетсек, бұдан бұрын бірінші лигада «Тұран» мен «Тараз» футбол командалары турнир кестесіндегі орнын жақсартты.