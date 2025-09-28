KZ
    28 Қыркүйек 2025

    Бүгін Қазақстанда жел күшейіп, жаңбыр жауады

    АСТАНА. KAZINFORM – 28 қыркүйекте Қазақстанның басым бөлігінде солтүстік циклон мен соған байланысты фронталды бөліктердің әсері сақталады, деп хабарлайды Қазгидромет.

    жаңбырлы жол
    Фото: ҚазАвтоЖол

    Көптеген өңірлерде жаңбыр жауады, еліміздің оңтүстік-шығысында найзағай күтіледі.

    Солтүстікте қатты жаңбыр жауып, ауа температурасы төмендейді. Тек Қазақстанның оңтүстігі мен шығысында жауын-шашынсыз ауа райы болжанған.

    - Республика бойынша желдің күшеюі, түнде және таңертең тұман күтіледі.

    Сондай-ақ бірқатар аймақта өрт қаупі жоғары болады, - деп жазды синоптиктер.

    Жоғары өрт қаупі:

    • Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде,

    • Павлодар облысының шығысында,

    • Атырау облысының солтүстік-шығысында,

    • Маңғыстау облысының оңтүстік-шығысында,

    • Ақтөбе облысының оңтүстігінде.

    Төтенше өрт қаупі:

    • Түркістан, Қызылорда облыстарында,

    • Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында,

    • Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, орталығында,

    • Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында,

    • Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, солтүстік-шығысында, орталығында,

    • Алматы облысының солтүстігінде,

    • Қарағанды, Қостанай, Ұлытау облыстарының оңтүстігінде.

    Мамандар азаматтарды ауа райы болжамына назар аударып, қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады.

    Жаңбыр Қазгидромет Ауа райы
