Бүгін Қазақстанда жел күшейіп, жаңбыр жауады
АСТАНА. KAZINFORM – 28 қыркүйекте Қазақстанның басым бөлігінде солтүстік циклон мен соған байланысты фронталды бөліктердің әсері сақталады, деп хабарлайды Қазгидромет.
Көптеген өңірлерде жаңбыр жауады, еліміздің оңтүстік-шығысында найзағай күтіледі.
Солтүстікте қатты жаңбыр жауып, ауа температурасы төмендейді. Тек Қазақстанның оңтүстігі мен шығысында жауын-шашынсыз ауа райы болжанған.
- Республика бойынша желдің күшеюі, түнде және таңертең тұман күтіледі.
Сондай-ақ бірқатар аймақта өрт қаупі жоғары болады, - деп жазды синоптиктер.
Жоғары өрт қаупі:
-
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде,
-
Павлодар облысының шығысында,
-
Атырау облысының солтүстік-шығысында,
-
Маңғыстау облысының оңтүстік-шығысында,
-
Ақтөбе облысының оңтүстігінде.
Төтенше өрт қаупі:
-
Түркістан, Қызылорда облыстарында,
-
Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында,
-
Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, орталығында,
-
Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында,
-
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, солтүстік-шығысында, орталығында,
-
Алматы облысының солтүстігінде,
-
Қарағанды, Қостанай, Ұлытау облыстарының оңтүстігінде.
Мамандар азаматтарды ауа райы болжамына назар аударып, қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады.