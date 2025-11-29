Бүгін Қырғызстанда сайлау алдындағы «тыныштық» күні басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстанда Жогорку Кенеш депутаттарының мерзімінен бұрын өтетін сайлауына санаулы күндер қалды. Сайлау күні 30 қарашаға белгіленген, деп хабарлайды Кабар.
30 сайлау округінде үміткерлердің үгіт-насихат кампаниясы 10 қарашада басталған. Ал 29 қарашада сайлау учаскелері ашылуға 24 сағат қалғанда үгіт-насихат жұмыстары тоқтатылады. Сондай-ақ, дәл осы күні сайлау учаскелерінен тыс дауыс беру басталады.
Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша, тыныштық күнінде заңбұзушылықтардың алдын алу үшін 10 мыңнан астам құқық қорғау қызметкері күшейтілген режимде қызмет етеді.
Қырғызстанда Жогорку Кенеш депутаттарының сайлауына 30 сайлау округі құрылды. Әр округтен 3 депутат сайланады. Жалпы парламент 90 депутаттан тұрады.
Орталық сайлау комиссиясы мерзімінен бұрын өтетін парламент сайлауына қатысу үшін 461 үміткерді тіркеді.
Қатысудан бас тартқандар және ескерту алғандар
Сайлауға бірнеше күн қалған кезде қатысудан бас тартқандар да бар. 27 қарашадағы отырыста Орталық сайлау комиссиясы Лира Акунова мен Гүлназ Халилованың тіркеуін жойды. Олар № 22 және № 24 көпмандаттық округтер бойынша үміткер ретінде тіркелген болатын. Олардан сайлауға қатысудан бас тартқандығы туралы өтініш түсті, осыған сәйкес заң бойынша олардың тіркеуі жойылды.
Заң бойынша, үміткерлер туралы жалған ақпарат таратқан немесе олардың ар-намысын таптаған тұлғалар қылмыстық немесе басқа жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
Орталық сайлау комиссиясы үгіт-насихат ережелерін бұзу туралы мәселелерді қарауды жалғастырып жатыр. Жұмыс тобының ұсыныстары негізінде кейбір үміткерлерге ескерту берілді немесе әкімшілік айыппұлдар тағайындалды. Сондай-ақ, Орталық сайлау комиссиясы үміткерлерден түскен шағымдарды қарастыра береді, алайда барлық талаптар қанағаттандырылмайды.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша, сайлаушылар тізіміне 4 294 243 азамат енгізілген:
-
Ерлер — 2 081 514 (48,47%);
-
Әйелдер — 2 212 729 (51,52%).
Сайлаушылардың жас құрамы:
-
18 жас — 104 693 (2,44%);
-
19–35 жас — 1 707 851 (39,77%);
-
36–45 жас — 923 975 (21,52%);
-
46–55 жас — 650 851 (15,16%);
-
56–65 жас — 528 771 (12,31%);
-
66 жастан жоғары — 378 102 (8,80%).
Сайлау учаскелері
30 қарашада сағат 08:00–де ел бойынша 2492 сайлау учаскесі ашылады. Шетелде тұратын азаматтардың сайлау құқығын қамтамасыз ету үшін 100 учаске ұйымдастырылды. Сонымен қатар, 27 қашықтан дауыс беру пункті жұмыс істейді — әуежайларда (ұшу және келу аймақтарында), ірі базарларда, сауда орталықтарында, уақытша ұстау изоляторларында, медициналық мекемелерде және басқа да көп адам жиналатын орындарда.
Алғаш рет қашықтан дауыс беру формасы енгізілді
Мерзімінен бұрын өтетін парламент сайлауында жаңа жүйе пайда болды. Елде 30 көпмандаттық округ құрылып, алғаш рет қашықтан дауыс беру жүйесі енгізілді. Жаңа жабдық сайлаушылардың мәліметтерін бір минут ішінде өңдей алады және 12 сағат ішінде 800-ге дейін сайлаушыға қызмет көрсету мүмкіндігі бар. Бұл шаралар сайлаушыларға ыңғайлы жағдай жасау және олардың белсенділігін арттыру мақсатында қолға алынды.
Бақылаушылар
Орталық сайлау комиссиясы 788 халықаралық бақылаушыны тіркеді. Олардың арасында ТМД миссияларының, ТМД Парламентаралық Ассамблеясының, Түркі мемлекеттері ұйымының, ТЮРКПА, АСЕМ, ОБСЕ, ПАСЕ миссияларының өкілдері, сондай-ақ елшіліктердің қызметкерлері бар.
Бұдан бұрын Қырғызстанда сайлаудан кейін жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырмақ болған 10 күдікті ұсталғанын жазған едік.