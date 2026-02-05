Бүгін Қытайда Димаштың халықаралық жобасының тұсаукесері өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – 5 ақпанда Қытай уақытымен сағат 22:00-де (Астана уақытымен 19:00) Hunan TV телеарнасында Voice Beyond Horizon халықаралық жобасының ресми тұсаукесері өтеді. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі жазды.
Бағдарлама Қазақстанда 14 ақпанда Qazaqstan ұлттық телеарнасынан көрсетіледі. Жоба әлемге танымал отандық әнші Димаш Құдайбергеннің бастамасымен Hunan Broadcasting System компаниясымен бірлесе жүзеге асырылды. Түсірілім жұмыстары толықтай Қазақстанның туристік нысандарында өтіп, алты өңірді қамтыды: Түркістан, Маңғыстау, Алматы және Ақмола облыстары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалалары.
Жобаға Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Италия, Малайзия және Сербия елдерінен келген талантты орындаушылар қатысты.
Voice Beyond Horizon жобасы Қазақстанның табиғи байлығы мен туристік әлеуетін миллиардтаған көрерменге таныстырады. Көрермендер көне Түркістанды, Бозжыраның айбынды көріністерін, Каспий теңізі жағалауын, Қайыңды мен Көбейтұз көлдерін, Саты туристік ауылын, Қапшағай су қоймасын, сондай-ақ Щучинск–Бурабай курортты өңірін тамашалайды.
– Kazakh Tourism ҰК АҚ халықаралық медиа-жобалар арқылы Қазақстанның туристік әлеуетін жүйелі түрде дамытып келеді. Біз Euronews Travel, Amazon Prime Video секілді жетекші әлемдік платформалармен және телеарналармен серіктестік орнатып жатырмыз. Қазақстанның туристік нысандарын миллиардтаған халықаралық аудиторияға танытатын Voice Beyond Horizon жобасы үшін Димаш Құдайбергенге алғыс білдіреміз, - деді Kazakh Tourism ҰК АҚ Басқарма төрағасы Талғат Ғазизов.
Айта кетейік, Hunan TV телеарнасының аудиториясы 1,9 миллиардтан асады. Жоба Mango TV цифрлық платформасында да көрсетіледі.
Voice Beyond Horizon халықаралық жобасына Kazakh Tourism ҰК АҚ, Туризм және спорт министрлігі, Мәдениет және ақпарат министрлігі, Астана мен Алматы қалаларының, сондай-ақ Алматы, Ақмола, Түркістан және Маңғыстау облыстарының әкімдіктері қолдау көрсетті. Жоба демеушілері – Qarmet, «Қазақмыс», «АлтынАлмас» компаниялары және Нұрлан Смағұлов қоры.
