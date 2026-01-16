KZ
    15:36, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бүгін Конференция лигасының 1/16 финал кезеңінің жеребесі тартылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін футболдан Конференция лигасының 1/16 финал кезеңінде ойнайтын командалардың қарсыластары белгілі болады. 

    Бүгін Конференция лигасының 1/16 финал кезеңінің жеребесі тартылады
    Фото: uefa.com

    Жалпы кезеңнен сүрінбей өткен 8 команда 1/8 финалға тікелей өтеді. Ал 9-24 орын алған командалар келесі кезеңге шығу үшін сынға түседі.

    Жеребеге 16 команда қатысады. Жеңімпаздар 1/8 финалға жолдама алады.

    1/16 финалда бақ сынайтын командалар тізімі:

    – Лозанна (Швейцария)

    – Кристал Пэлас (Англия)

    – Лех (Польша)

    – Самсунспор (Түркия)

    – Целе (Словения)

    – Аз Алкмар (Нидерланды)

    – Фиорентина (Италия)

    – Риека (Хорватия)

    – Ягеллония Белосток (Польша)

    – Омония (Кипр)

    – Ноа (Армения)

    – Дрита (Косово)

    – КуПС (Финляндия)

    – Шкендия (Солтүстік Македония)

    – Зриньски Мостар (Босния және Герцеговина)

    – Сигма Оломоуц (Чехия)

    Жеребе тарту рәсімі бүгін сағат 17:00-де «Qazsport» телеарнасынан тікелей көрсетіледі. Бұл кезең командалар үшін маңызды, себебі жеңімпаздар турнирдің келесі сатысына өтеді.

    Тегтер:
    турнир Спорт Футбол
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
