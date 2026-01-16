Бүгін Конференция лигасының 1/16 финал кезеңінің жеребесі тартылады
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін футболдан Конференция лигасының 1/16 финал кезеңінде ойнайтын командалардың қарсыластары белгілі болады.
Жалпы кезеңнен сүрінбей өткен 8 команда 1/8 финалға тікелей өтеді. Ал 9-24 орын алған командалар келесі кезеңге шығу үшін сынға түседі.
Жеребеге 16 команда қатысады. Жеңімпаздар 1/8 финалға жолдама алады.
1/16 финалда бақ сынайтын командалар тізімі:
– Лозанна (Швейцария)
– Кристал Пэлас (Англия)
– Лех (Польша)
– Самсунспор (Түркия)
– Целе (Словения)
– Аз Алкмар (Нидерланды)
– Фиорентина (Италия)
– Риека (Хорватия)
– Ягеллония Белосток (Польша)
– Омония (Кипр)
– Ноа (Армения)
– Дрита (Косово)
– КуПС (Финляндия)
– Шкендия (Солтүстік Македония)
– Зриньски Мостар (Босния және Герцеговина)
– Сигма Оломоуц (Чехия)
Жеребе тарту рәсімі бүгін сағат 17:00-де «Qazsport» телеарнасынан тікелей көрсетіледі. Бұл кезең командалар үшін маңызды, себебі жеңімпаздар турнирдің келесі сатысына өтеді.