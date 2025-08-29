Бүгін күн райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» мәліметінше, 29 тамыз күні еліміздің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында батыс антициклонының ықпалымен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Қалған аумақтарда атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ пен екпінді жел соғуы ықтимал.
Республика бойынша желдің күшеюі болжанып отыр. Елдің оңтүстік-батысы мен оңтүстігінде шаңды дауыл көтеріледі. Солтүстікте түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін.
Күндізгі уақытта қатты ыстық болады: Ұлытау облысында +35 °C, Жетісу мен Алматы облыстарында +35…+37 °C, ал Маңғыстау облысында +38 °C.
Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Ұлытау, Жетісу, Абай облыстарында, Ақмола облысының батысы, оңтүстігі мен шығысында, Батыс Қазақстан облысының шығысы, оңтүстігі мен орталығында, Қарағанды облысының батысы, шығысы мен орталығында, Атырау облысының солтүстігі, оңтүстігі мен орталығында, Қостанай облысының батысында, сондай-ақ Маңғыстау облысында өрт қаупі жоғары болады.
Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы облысының батысы мен солтүстігінде, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында, Атырау облысының шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, сондай-ақ Қарағанды, Ақтөбе өңірлерінде төтенше өрт қаупі күтіледі.