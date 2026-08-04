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    Бүгін республика аумағындағы орман қорында 5 өрт тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — 4 тамызда еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 5 орман өрті тіркелді. Бұл туралы Экология министрлігі мәлім етті. 

    Бүгін республика аумағындағы орман қорында 5 өрт тіркелді
    Фото: Экология министрлігі

    Министрліктің мәліметінше, өрт ошақтары орман күзетінің жерүсті патрульдеуі кезінде анықталып, қажетті күштер мен құралдар жұмылдырылған.

    Ақмола облысы — 2 өрт; 

    Батыс Қазақстан облысы — 2 өрт;

    Қарағанды облысы — 1 өрт.

    Қабылданған жедел шаралардың нәтижесінде аз уақыт ішінде оқшауланып, бірқатар өңірлердегі өрт ошақтары толық сөндірілді. Өрт сөндіру жұмыстарына «Казавиаорманқорғау» РМҚК қызметкерлері мен орман мекемелерінің техникалары және қызметкерлері қатысты.

    — Аптап ыстықтың сақталуы мен найзағайлы фронттардың тұрақты сақталатынын ескертеміз және табиғат аясында демалушыларды өрт қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырамыз, — делінген ведомствоның хабарламасында. 

    Айта кетейік, Қызылордада өрт қауіпсіздігін сақтамағандарға 11,4 млн теңгеден астам айыппұл салынды.

    Аптап ыстық Өрт Экология Орман ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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