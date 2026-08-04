Бүгін республика аумағындағы орман қорында 5 өрт тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — 4 тамызда еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 5 орман өрті тіркелді. Бұл туралы Экология министрлігі мәлім етті.
Министрліктің мәліметінше, өрт ошақтары орман күзетінің жерүсті патрульдеуі кезінде анықталып, қажетті күштер мен құралдар жұмылдырылған.
Ақмола облысы — 2 өрт;
Батыс Қазақстан облысы — 2 өрт;
Қарағанды облысы — 1 өрт.
Қабылданған жедел шаралардың нәтижесінде аз уақыт ішінде оқшауланып, бірқатар өңірлердегі өрт ошақтары толық сөндірілді. Өрт сөндіру жұмыстарына «Казавиаорманқорғау» РМҚК қызметкерлері мен орман мекемелерінің техникалары және қызметкерлері қатысты.
— Аптап ыстықтың сақталуы мен найзағайлы фронттардың тұрақты сақталатынын ескертеміз және табиғат аясында демалушыларды өрт қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырамыз, — делінген ведомствоның хабарламасында.
Айта кетейік, Қызылордада өрт қауіпсіздігін сақтамағандарға 11,4 млн теңгеден астам айыппұл салынды.