    Бүгін түнде Астанада 1°C дейін үсік күтіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін бірқатар өңірлерде — жаңбыр, найзағай, екпінді жел, тұман, бұршақ, кей жерлерде қар күтіледі. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.

    Елдің батысы мен оңтүстігінде — жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.

    Жекелеген өңірлерде — −1…−4°C дейін үсік, шаңды дауыл және 23–28 м/с дейінгі қатты жел күтіледі. 

    Астана — түнде 1°C дейін үсік күтіледі.

    Алматы — түнде жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жаңбыр.

    Шымкент — түнде жаңбыр, найзағай, дауыл, жел екпіні 15–20 м/с.

    Еске сала кетейік, бұған дейін еліміздің солтүстік, оңтүстік және оңтүстік-батысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы құбылмалы болады, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтілетінін жаздық.

    Бақытгүл Абайқызы
