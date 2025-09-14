KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    06:32, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Бүгін үш қалада ауа сапасы төмендейді

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК Қазақстан қалаларындағы ауа сапасына қатысты болжамын жариялады. 

    Бүгін үш қалада ауа сапасы төмендейді
    Фото: pixabay.com

    — 2025 жылғы 14 қыркүйекте Ақтөбе қаласында, түнде Астана, Қостанай қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, — делінген хабарламада.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

