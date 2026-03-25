Бүгін үш қаланың ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 25 наурызда Ақтөбе, Алматы, Астана қалаларында ауа ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, экологиялық талапты ескермеген Павлодар электролиз зауытына айыппұл салынды. Кәсіпорын осы уақытқа дейін шығарындыларды мониторингтеу жүйесінің ұлттық деректер базасына қосылмай келген. Сондай-ақ шаң шығарындыларының нормативтерінен асып кету деректері тіркелген.