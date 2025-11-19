Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 521,72 теңге, сату — 523,89 теңге;
— еуро: сатып алу — 603,82 теңге, сату — 608,19 теңге;
— рубль 6,37 — 6,49 теңге аралығында саудаланады.
— юань 74,02 — 76,58 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 519,52 теңгеден сатып алынады, 526,42 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 601,62 теңге, сату — 611,41 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,35 теңге, сату — 6,50 теңге.
— юань 75,02 теңгеден сатып алынады, 78,84 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 18 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,63 теңгеге арзандап, 521,01 теңге болды.