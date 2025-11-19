KZ
    08:51, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Деньги Ақша доллары
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 521,72 теңге, сату — 523,89 теңге;
    — еуро: сатып алу — 603,82 теңге, сату — 608,19 теңге;
    — рубль 6,37 — 6,49 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 74,02 — 76,58 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 519,52 теңгеден сатып алынады, 526,42 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 601,62 теңге, сату — 611,41 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,35 теңге, сату — 6,50 теңге.
    — юань 75,02 теңгеден сатып алынады, 78,84 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 18 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,63 теңгеге арзандап, 521,01 теңге болды.

