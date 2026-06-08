KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    Бүгінгі доллар бағамы қандай
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 484,07 теңгеден сатып алынады, 490,84 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу – 561,09 теңге, сату – 571,04 теңге;

    – рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге;

    – юань 68,49 теңгеден сатып алынады, 73,79 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу – 487,31 теңге, сату – 489,61 теңге;

    – еуро: сатып алу – 561,19 теңге, сату – 566,59 теңге;

    – рубль 6,41 – 6,53 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 70,16 – 72,85 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,26 теңгеге өсіп, 487,44 теңге болды. 

    Астана Рубль Доллар Теңге Алматы Юань
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар