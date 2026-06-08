Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 484,07 теңгеден сатып алынады, 490,84 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу – 561,09 теңге, сату – 571,04 теңге;
– рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге;
– юань 68,49 теңгеден сатып алынады, 73,79 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу – 487,31 теңге, сату – 489,61 теңге;
– еуро: сатып алу – 561,19 теңге, сату – 566,59 теңге;
– рубль 6,41 – 6,53 теңге аралығында саудаланады.
– юань 70,16 – 72,85 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,26 теңгеге өсіп, 487,44 теңге болды.