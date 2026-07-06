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    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Тенге укрепляется по отношению к доллару
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 471,97 теңгеден сатып алынады, 478,95 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 540,00 теңге, сату — 549,95 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,01 теңге;
    — юань 69,31 теңгеден сатып алынады, 74,27 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 474,44 теңге, сату — 476,79 теңге;
    — еуро: сатып алу — 540,67 теңге, сату — 546,08 теңге;
    — рубль 5,84 — 5,98 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 70,94 — 73,28 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,39 теңгеге түсіп, 472,03 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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