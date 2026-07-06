Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 471,97 теңгеден сатып алынады, 478,95 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 540,00 теңге, сату — 549,95 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,01 теңге;
— юань 69,31 теңгеден сатып алынады, 74,27 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 474,44 теңге, сату — 476,79 теңге;
— еуро: сатып алу — 540,67 теңге, сату — 546,08 теңге;
— рубль 5,84 — 5,98 теңге аралығында саудаланады.
— юань 70,94 — 73,28 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,39 теңгеге түсіп, 472,03 теңге болды.