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    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Тенге укрепляется по отношению к доллару
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 484,10 теңгеден сатып алынады, 490,86 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 558,05 теңге, сату - 567,84 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,25 теңге, сату - 6,55 теңге;
    - юань 69,19 теңгеден сатып алынады, 74,15 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 488,36 теңге, сату - 490,34 теңге;
    - еуро: сатып алу - 559,65 теңге, сату - 564,95 теңге;
    - рубль 6,35 - 6,48 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 71,61 - 74,04 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,64 теңгеге өсіп, 488,37 теңге болды.

    Рубль Доллар Валюта Сауда
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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