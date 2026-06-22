Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 484,10 теңгеден сатып алынады, 490,86 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 558,05 теңге, сату - 567,84 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,25 теңге, сату - 6,55 теңге;
- юань 69,19 теңгеден сатып алынады, 74,15 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 488,36 теңге, сату - 490,34 теңге;
- еуро: сатып алу - 559,65 теңге, сату - 564,95 теңге;
- рубль 6,35 - 6,48 теңге аралығында саудаланады.
- юань 71,61 - 74,04 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,64 теңгеге өсіп, 488,37 теңге болды.