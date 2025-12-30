KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:30, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обменник
    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 505,35 теңге, сату - 509,18 теңге;
    - еуро: сатып алу - 590,73 теңге, сату - 597,44 теңге;
    - рубль 6,33 - 6,47 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 72,20 - 74,97 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 503,00 теңгеден сатып алынады, 510,00 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 591,00 теңге, сату - 601,00 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,32 теңге, сату - 6,52 теңге;
    - юань 72,55 теңгеден сатып алынады, 77,01 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 29 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,52 теңгеге қымбаттап, 504,76 теңге болды. 

    Тегтер:
    Доллар
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар