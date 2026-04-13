KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:38, 13 Сәуір 2026 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 469,95 теңгеден сатып алынады, 476,90 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 549,98 теңге, сату - 559,93 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,05 теңге, сату - 6,35 теңге;

    - юань 68,27 теңгеден сатып алынады, 74,23 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 473,68 теңге, сату - 476,46 теңге;

    - еуро: сатып алу - 554,88 теңге, сату - 560,31 теңге;

    - рубль 6,06 - 6,18 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 69,38 - 72,30 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 5,65 теңгеге арзандап, 473,13 теңге болды.

     

    Тегтер:
    Рубль Доллар Теңге Валюта Юань
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар