Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 469,95 теңгеден сатып алынады, 476,90 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 549,98 теңге, сату - 559,93 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,05 теңге, сату - 6,35 теңге;
- юань 68,27 теңгеден сатып алынады, 74,23 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 473,68 теңге, сату - 476,46 теңге;
- еуро: сатып алу - 554,88 теңге, сату - 560,31 теңге;
- рубль 6,06 - 6,18 теңге аралығында саудаланады.
- юань 69,38 - 72,30 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 5,65 теңгеге арзандап, 473,13 теңге болды.