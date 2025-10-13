KZ
    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 540,80 теңге, сату - 543,12 теңге;

    - еуро: сатып алу - 624,45 теңге, сату - 628,84 теңге;

    - рубль 6,54 - 6,65 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 75,79 - 78,58 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 537,75 теңгеден сатып алынады, 543,75 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 623,64 теңге, сату - 631,64 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,54 теңге, сату - 6,70 теңге.

    - юань 75,66 теңгеден сатып алынады, 79,64 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, өткен апта соңында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,45 теңгеге арзандап, 539,06 теңге болды.

