Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 540,80 теңге, сату - 543,12 теңге;
- еуро: сатып алу - 624,45 теңге, сату - 628,84 теңге;
- рубль 6,54 - 6,65 теңге аралығында саудаланады.
- юань 75,79 - 78,58 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 537,75 теңгеден сатып алынады, 543,75 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 623,64 теңге, сату - 631,64 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,54 теңге, сату - 6,70 теңге.
- юань 75,66 теңгеден сатып алынады, 79,64 теңгеден сатылады;
Еске салайық, өткен апта соңында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,45 теңгеге арзандап, 539,06 теңге болды.