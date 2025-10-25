KZ
    08:43, 25 Қазан 2025 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    - доллар: сатып алу - 539,02 теңге, сату - 540,91 теңге;
    - еуро: сатып алу - 623,74 теңге, сату - 627,56 теңге;
    - рубль 6,55 - 6,67 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 76,10 - 78,53 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 536,60 теңгеден сатып алынады, 542,49 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 621,49 теңге, сату - 629,46 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,55 теңге, сату - 6,70 теңге.
    - юань 76,27 теңгеден сатып алынады, 80,07 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 24 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,01 теңгеге қымбаттап, 538,13 теңге болды.

