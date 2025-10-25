Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу - 539,02 теңге, сату - 540,91 теңге;
- еуро: сатып алу - 623,74 теңге, сату - 627,56 теңге;
- рубль 6,55 - 6,67 теңге аралығында саудаланады.
- юань 76,10 - 78,53 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар 536,60 теңгеден сатып алынады, 542,49 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 621,49 теңге, сату - 629,46 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,55 теңге, сату - 6,70 теңге.
- юань 76,27 теңгеден сатып алынады, 80,07 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 24 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,01 теңгеге қымбаттап, 538,13 теңге болды.