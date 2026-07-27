Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 469,00 теңгеден сатып алынады, 475,95 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 533,02 теңге, сату — 542,94 теңге;
- рубль: сатып алу — 5,50 теңге, сату — 5,90 теңге;
- юань 68,95 теңгеден сатып алынады, 73,41 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 472,21 теңге, сату — 474,56 теңге;
- еуро: сатып алу — 537,49 теңге, сату — 542,81 теңге;
- рубль 5,67 — 5,81 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,52 — 71,10 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, алдыңғы апта аяғында доллардың орташа бағамы 9,85 теңге өсіп, 476,07 теңге болды.