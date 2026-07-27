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    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Бүгінгі доллар бағамы қандай
    Фото: freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар 469,00 теңгеден сатып алынады, 475,95 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 533,02 теңге, сату — 542,94 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,50 теңге, сату — 5,90 теңге;
    • юань 68,95 теңгеден сатып алынады, 73,41 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 472,21 теңге, сату — 474,56 теңге;
    • еуро: сатып алу — 537,49 теңге, сату — 542,81 теңге;
    • рубль 5,67 — 5,81 теңге аралығында саудаланады.
    • юань 68,52 — 71,10 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, алдыңғы апта аяғында доллардың орташа бағамы 9,85 теңге өсіп, 476,07 теңге болды.

    Астана Доллар Теңге Экономика Валюта Алматы Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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