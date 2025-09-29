Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:
— доллар: сатып алу — 543,70 теңге, сату — 545,83 теңге;
— еуро: сатып алу — 635,10 теңге, сату — 639,24 теңге;
— рубль 6,40 — 6,52 теңге аралығында саудаланады.
— юань 76,24 — 78,82 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
— доллар 542,32 теңгеден сатып алынады, 547,28 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 633,47 теңге, сату — 641,42 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,44 теңге, сату — 6,60 теңге.
— юань 76,49 теңгеден сатып алынады, 80,28 теңгеден сатылады;
Еске салайық, өткен апта соңында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,45 теңгеге қымбаттап, 544,26 теңге болды.