Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 456,00 теңгеден сатып алынады, 463,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 529,00 теңге, сату - 539,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,26 теңге, сату - 5,90 теңге;
- юань 68,42 теңгеден сатып алынады, 72,54 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 458,99 теңге, сату - 461,75 теңге;
- еуро: сатып алу - 532,94 теңге, сату - 538,56 теңге;
- рубль 5,31 - 5,44 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,44 - 70,89 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге түсіп, 456,88 теңге болды.