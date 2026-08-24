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    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    2 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 456,00 теңгеден сатып алынады, 463,00 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 529,00 теңге, сату - 539,00 теңге;
    - рубль: сатып алу - 5,26 теңге, сату - 5,90 теңге;
    - юань 68,42 теңгеден сатып алынады, 72,54 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 458,99 теңге, сату - 461,75 теңге;
    - еуро: сатып алу - 532,94 теңге, сату - 538,56 теңге;
    - рубль 5,31 - 5,44 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 68,44 - 70,89 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге түсіп, 456,88 теңге болды.

    Рубль Доллар Экономика Валюта
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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