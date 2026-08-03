Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 469,00 теңгеден сатып алынады, 475,87 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 537,00 теңге, сату - 546,95 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,60 теңге, сату - 5,80 теңге;
- юань 68,77 теңгеден сатып алынады, 73,28 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 472,76 теңге, сату - 475,08 теңге;
- еуро: сатып алу - 542,31 теңге, сату - 547,70 теңге;
- рубль 5,62 - 5,75 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,32 - 70,93 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 1 теңгеге түсіп, 473,59 теңге болды.