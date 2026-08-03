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    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 469,00 теңгеден сатып алынады, 475,87 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 537,00 теңге, сату - 546,95 теңге;
    - рубль: сатып алу - 5,60 теңге, сату - 5,80 теңге;
    - юань 68,77 теңгеден сатып алынады, 73,28 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 472,76 теңге, сату - 475,08 теңге;
    - еуро: сатып алу - 542,31 теңге, сату - 547,70 теңге;
    - рубль 5,62 - 5,75 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 68,32 - 70,93 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 1 теңгеге түсіп, 473,59 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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