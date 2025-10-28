KZ
    09:00, 28 Қазан 2025 | GMT +5

    Бүгінгі доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Бүгінгі доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    – доллар: сатып алу - 538,97 теңге, сату - 541,03 теңге;

    – еуро: сатып алу - 623,89 теңге, сату - 627,72 теңге;

    – рубль 6,58 - 6,70 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 76,14 - 78,54 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    – доллар 536,61 теңгеден сатып алынады, 542,42 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 621,51 теңге, сату - 629,52 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,62 теңге, сату - 6,78 теңге.

    – юань 76,33 теңгеден сатып алынады, 80,05 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, бұған дейін күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,01 теңгеге қымбаттап, 538,13 теңге болды.

