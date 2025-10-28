Бүгінгі доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:
– доллар: сатып алу - 538,97 теңге, сату - 541,03 теңге;
– еуро: сатып алу - 623,89 теңге, сату - 627,72 теңге;
– рубль 6,58 - 6,70 теңге аралығында саудаланады.
– юань 76,14 - 78,54 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
– доллар 536,61 теңгеден сатып алынады, 542,42 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 621,51 теңге, сату - 629,52 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,62 теңге, сату - 6,78 теңге.
– юань 76,33 теңгеден сатып алынады, 80,05 теңгеден сатылады;
Еске салайық, бұған дейін күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,01 теңгеге қымбаттап, 538,13 теңге болды.