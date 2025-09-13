KZ
    Бүгінгі доллар, еуро және рубль бағамы

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамын жариялады.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz дерегінше, Алматыдағы орташа бағам:

    * доллар: сатып алу — 539,34 теңге, сату — 541,35 теңге;

    * еуро: сатып алу — 632,73 теңге, сату — 637,22 теңге;

    * рубль: 6,33–6,47 теңге аралығында.

    Астанада:

    * доллар: сатып алу — 538,71 теңге, сату — 543,71 теңге;

    * еуро: сатып алу — 629,72 теңге, сату — 637,78 теңге;

    * рубль: сатып алу — 6,29 теңге, сату — 6,50 теңге.

    Шымкентте:

    * доллар: сатып алу — 540,12 теңге, сату — 543,12 теңге;

    * еуро: сатып алу — 629,00 теңге, сату — 634,73 теңге;

    * рубль: сатып алу — 6,33 теңге, сату — 6,44 теңге.

    Бүгінгі ресми бағам:

    * 1 доллар — 540,84 теңге,

    * 1 еуро — 634,46 теңге,

    * 1 рубль — 6,43 теңге.

    Еске салайық, 12 қыркүйектегі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,76 теңгеге қымбаттап, 540,84 теңге болды.

