    08:36, 15 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Бүгінгі доллар, еуро және рубль бағамы

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамын жариялады.

    обмен валют, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz дерегінше, Алматыдағы орташа бағам:

    * доллар: сатып алу — 540,69 теңге, сату — 542,82 теңге;

    * еуро: сатып алу — 633,31 теңге, сату — 637,84 теңге;

    * рубль: 6,36–6,49 теңге аралығында.

    Астанада:

    * доллар: сатып алу — 538,59 теңге, сату — 543,58 теңге;

    * еуро: сатып алу — 629,70 теңге, сату — 637,63 теңге;

    * рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,50 теңге.

    Шымкентте:

    * доллар: сатып алу — 540,34 теңге, сату — 543,34 теңге;

    * еуро: сатып алу — 629,63 теңге, сату — 635,31 теңге;

    * рубль: сатып алу — 6,36 теңге, сату — 6,46 теңге.

    Бүгінгі ресми бағам:

    * 1 доллар — 540,84 теңге,

    * 1 еуро — 634,46 теңге,

    * 1 рубль — 6,43 теңге.

    Еске салайық, 12 қыркүйектегі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,76 теңгеге қымбаттап, 540,84 теңге болды.

