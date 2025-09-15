Бүгінгі доллар, еуро және рубль бағамы
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамын жариялады.
Kurs.kz дерегінше, Алматыдағы орташа бағам:
* доллар: сатып алу — 540,69 теңге, сату — 542,82 теңге;
* еуро: сатып алу — 633,31 теңге, сату — 637,84 теңге;
* рубль: 6,36–6,49 теңге аралығында.
Астанада:
* доллар: сатып алу — 538,59 теңге, сату — 543,58 теңге;
* еуро: сатып алу — 629,70 теңге, сату — 637,63 теңге;
* рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,50 теңге.
Шымкентте:
* доллар: сатып алу — 540,34 теңге, сату — 543,34 теңге;
* еуро: сатып алу — 629,63 теңге, сату — 635,31 теңге;
* рубль: сатып алу — 6,36 теңге, сату — 6,46 теңге.
Бүгінгі ресми бағам:
* 1 доллар — 540,84 теңге,
* 1 еуро — 634,46 теңге,
* 1 рубль — 6,43 теңге.
Еске салайық, 12 қыркүйектегі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,76 теңгеге қымбаттап, 540,84 теңге болды.