    12:00, 05 Қараша 2025 | GMT +5

    Бұл ауыр сынақ болады – «Қайрат» бапкері «Интерге» қарсы ойын жайлы

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «Қайрат» командасының бас бапкері Рафаэль Уразбахтин Миланның «Интеріне» қарсы матч алдында өз ойымен бөлісті.

    Рафаэль Уразбахтин
    Фото: Kazinform

    — «Сан-Сиро» — аңызға айналған арена. Сегіз жыл бұрын мен мұнда ұлдарыммен және академияның тәрбиеленушілерімен келгенмін. Миланда көптеген отандастарымызды көру – қуанышты жағдай. Біз қарсыластарымыздың мықтылығын да, «Интер» жанкүйерлерінің жалынды қолдауын да жақсы білеміз. Мұнда осындай командаға қарсы ойнаймын деп ешқашан ойламаппын. Бұл — ауыр сынақ болмақ және барынша жинақы ойын көрсету қажет, — деп жазды бапкердің сөзін uefa.com сайты. 

    Алматылық клубтың қорғаушысы Егор Сорокин де бапкер пікіріне қосылды.

    — Бұл қиын матч болады, бізге бар күшімізді салуға тура келеді. Сабыр сақтап, ойынды бақылауда ұстай білуіміз керек. Бірақ «Интердің» шабуылшылары да мен сияқты адамдар, әрі қорғаныста мен жалғыз емеспін, — деді ол.

    Өз кезегінде «Интердің» бас бапкері Кристиан Киву командасы бұл ойынға тыңғылықты дайындалып жатқандарын атап өтті

    — Бұл — Чемпиондар лигасы және бұл матчқа да басқа ойындар секілді асқан жауапкершілікпен, толық дайындалу қажет. Біз ең жақсы футболымызды көрсетуіміз керек, — деді ол.

    Миландық клубтың қорғаушысы Карлос Аугусто Чемпиондар лигасында тек жеңіс емес, доп айырмасына мән беру де маңызды екенін айтты.

    — Ойын оңай болмайды, бірақ біз өз алаңымызда болғандықтан басымдығымыз бар. Олар мұнда келіп, жақсы ойын көрсетуге тырысады, ал біз үш ұпай алу үшін барымызды салып, өз ойынымызға назар аударуымыз керек, — деді ол.

    Еске салайық, бұған дейін «Қайрат» өз алаңында «Пафоспен» тең ойнады.

    Оның алдында алматылық команда өз алаңында мадридтік «Реалдан» ірі есеппен жеңілді.

    Сондай-ақ «Қайрат» алғашқы кездесуінде «Спортингке» есе жіберді.

