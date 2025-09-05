KZ
    «Бұл ертегі секілді»: Уразбахтин «Реалмен» болатын ойын алдындағы әсерімен бөлісті

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматылық «Қайрат» клубының бас бапкері Рафаэль Уразбахтин 2026 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңінің бесінші турында Қазақстан мен Уэльс құрамалары арасындағы (0:1) матчты қорытындылады. Бұл ойында оның командасының бірнеше футболшысы алаңға шыққан болатын, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    Уразбахтин
    Фото: «Қайрат» ФК

    Бапкердің айтуынша, оның ойыншылары — Темірлан Анарбеков, Дастан Сатпаев және Дамир Қасабулат — өздеріне жүктелген міндеттерді толық орындап, сенімді ойын көрсетті.

    — Анарбеков өте сенімді ойнады, бірнеше сәтте құтқарып қалды. Гол соғылған эпизодта да әрекет етті, бірақ, өкінішке қарай, допты қайтадан соғып үлгерді, — деді Уразбахтин.

    Оның айтуынша, Қасабулат та жоғары деңгейде ойнап, жан-жақты ойын үлгісін көрсетті.

    Сондай-ақ бапкер жартылай қорғаушы Тапаловтың тізесінен аздаған жарақат алғанын, алайда алдағы матчтарда командаға көмектесе алатынын айтты.

    — Ол «Спортингке» қарсы матчқа дейін толық жазылып үлгереді деп ойлаймын. Тіпті Бельгиямен болатын ойынға да дайын болуы мүмкін, — деді ол.

    «Қайраттың» Чемпиондар лигасындағы алдағы ойыны туралы айта келе, Уразбахтин мадридтік «Реалмен» болатын кездесуді ерекше оқиға деп атады.

    — Мүмкін, оларды көзбе-көз көрген кезде ғана бұл шындық екенін түсінетін шығармыз. Қазір бәрі ертегі сияқты сезіледі, — деді ол.

    Уразбахтиннің айтуынша, клубтың топтық кезеңдегі басты мақсаты — Қазақстанды лайықты деңгейде таныту және әр матчқа барынша дайын болу.

    Еске салайық, бүгін Қазақстан құрамасы Уэльс командасынан 0:1 есебімен жеңіліп қалды. Бұған дейін ұлттық құраманың бас бапкері Әли Әлиев жеңіліс себебін түсіндірген болатын.

    Қазақстан құрамасы келесі ойынын 7 қыркүйекте Брюссельде Бельгияға қарсы өткізеді.

    Бұдан бұрын Алматы полициясы қала тұрғындары мен қонақтарын алдағы өтетін Қайрат — Реал Мадрид футбол матчына билет сатып алу кезінде сақ болуға үндеді.

    Айнұр Тумакбаева
