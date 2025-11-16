Бұл жаңа вирус емес: Денсаулық сақтау министрлігі жиі тұмауратудың себебін түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде жаңа тұмау штамы тарап жатқан жоқ, эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Әсел Қыдырәлиева хабарлады.
Маман адамдардың жиі науқастануын маусыммен байланыстырды.
– Өтпелі маусымда вирустық инфекция жиілейді. Қазақстанда тұмау жыл сайын қараша айынан басталып, сәуір айының ортасына дейін созылады. Қазір маусымдық А тұмауы тарап жатыр Дегенмен, биыл жедел респираторлық вирустық аурулар деңгейі өткен жылмен салыстырғанда артқан жоқ, – деді Әсел Қыдырәлиева Jibek Joly арнасының «Бүгін LIVE» бағдарламасында.
Алайда кейбір өңірлердегі балалар мен ересектерге арналған инфекциялық стационарларда науқастар саны уақытша көбейіп кетуі мүмкін.
– Бір мезетте көп адамның медициналық көмекке жүгінуі – қалыпты құбылыс. Ірі қалаларда осындай көрініс байқалатыны рас. Биыл 1 млн 279 мыңға жуық жедел респираторлық вирус жағдайы тіркелген, олардың жартысынан көбі 14 жасқа дейінгі балалар. Өткен жылмен салыстырғанда сырқаттанушылық 19%-ға төмен, – деді маман.
ДСМ өкілінің айтуынша, А тұмауы – жаңа вирус емес, бұрыннан белгілі маусымдық тұмаудың бір түрі. Дегенмен, ол халықтың әлсіз топтары үшін қауіпті саналады.
– Қауіп тобына балалар, жүкті әйелдер және қант диабеті, жүрек-қан тамырлары, тыныс алу жолдарының аурулары бар адамдар кіреді. Мұндай кезде профилактика жүргізу өте маңызды, – деді маман.
Әсел Қыдырәлиеваның сөзінше, вирустың таралуы жылдам жүреді. Белгілері – жоғары температура, құрғақ жөтел, әлсіздік пен бас ауруы. Олар тұмау жұқтырғаннан кейін 1-2 күн ішінде білінуі мүмкін.
– Басты қорғаныс шараларының бірі – вакцинация. Елде 2 миллионнан астам доза дәрі сатып алынған, кез келген адам екпе ала алады, – деді маман.
Алайда ДСМ өкілі екпе аурудан қорғайтын жалғыз амал емес екенін айтты.
– Біріншіден, ұйқы мен демалыс маңызды. Ұйқының жетіспеуі және үнемі шаршап жүру иммунитетті әлсіретеді, ешқандай дәрумен бұл тапшылықты өтей алмайды. Екіншіден, дұрыс тамақтану қажет. Ағзаға жеткілікті мөлшерде ақуыз түсуі керек. Үшіншіден, жылы әрі ылғалды орта маңызды. Құрғақ ауа тыныс жолдарының шырышты қабатын құрғатуы мүмкін, ал ол суық тию мен вирустан қорғайтын алғашқы қалқан. Үйді жиі желдетіп, шөп шайын ішіп жүру иммунитетті күшейтеді, – деді маман.
Бұған дейін елордадағы емханаларда «фильтр-кабинет» жұмыс істейтінін жазған болатынбыз.