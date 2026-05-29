Прокуратура Маңғыстаудағы бірегей өндіріс жобасының шикізат мәселесін шешті
АСТАНА. KAZINFORM — Маңғыстауда мұнай штангаларын арматураға айналдыратын зауытқа қолдау көрсетілді, деп хабарлайды облыстық прокуратураның баспасөз қызметі.
Маңғыстау облысының прокуратурасы Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетімен бірлесіп, арматура өндіретін зауыт салу жобасын жүзеге асырып жатқан «Hadid» ЖШС-не қолдау көрсетті.
Жобаға салынған инвестиция көлемі 250 млн теңгені құрайды, 35 жұмыс орнын ашу көзделген. Жобаның бірегейлігі — мұнай өндіруде пайдаланылған сорғы штангаларын құрылыс арматурасына қайта өңдеуде. Бұл технология қайталама ресурстарды ұтымды пайдалануға, экологиялық жүктемені төмендетуге және құрылыс материалдарының отандық өндірісін дамытуға ықпал етеді.
— Анықталғандай, жобаны іске асыру барысында инвестор шикізаттың (қара металл сынығының) тапшылығына тап болып, бұл өндірістің тұрақтылығына қауіп төндірген. Қабылданған шаралардың нәтижесінде «Hadid» ЖШС мен «Қаражанбасмұнай» АҚ арасында қажетті шикізатты жеткізу жөнінде меморандум жасалып, жобаны одан әрі іске асыру қамтамасыз етілді, — делінген хабарламада.
Маңғыстау облысының прокуратурасы әкімшілік кедергілерге тап болған инвесторларды +7 (701-33) 3-13-12, +7 (700) 215-06-72 телефоны немесе 115 Call-орталығы арқылы хабарласуға шақырады.
Бұдан бұрын Семейде жанармай бекеті желісін салып жатқан инвестордың құқығы қорғалғанын жаздық.