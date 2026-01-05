KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:21, 05 Қаңтар 2026

    Бурабай ұлттық паркіне кіру тарифі өзгерді

    АСТАНА. KAZINFORM — «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағына автокөлік құралдарының кіруіне арналған тариф өзгерді. 

    Фото: Виктор Федюнин\ Kazinform

    «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің дирекциясының мәлісетінше 2026 жылы парк аумағына автокөлік құралдарының кіруіне арналған тарифтердің өзгертілген.

    Тарифтер айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) мөлшерінің өзгеруіне байланысты қайта қаралды. 

    Фото: Kazinform

    Айта кетелік Астана мен Бурабайдың арасында шағын чартерлер қатынауы мүмкін екенін жазған едік. Сонымен қатар Бурабайда туристер қауіпсіздігін жасанды интеллект күзететіні туралы да жазған едік

    Бурабай Ұлттық парктер Көлік Тариф Ақша
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
