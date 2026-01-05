16:21, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5
Бурабай ұлттық паркіне кіру тарифі өзгерді
АСТАНА. KAZINFORM — «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағына автокөлік құралдарының кіруіне арналған тариф өзгерді.
«Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің дирекциясының мәлісетінше 2026 жылы парк аумағына автокөлік құралдарының кіруіне арналған тарифтердің өзгертілген.
Тарифтер айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) мөлшерінің өзгеруіне байланысты қайта қаралды.
Айта кетелік Астана мен Бурабайдың арасында шағын чартерлер қатынауы мүмкін екенін жазған едік. Сонымен қатар Бурабайда туристер қауіпсіздігін жасанды интеллект күзететіні туралы да жазған едік.