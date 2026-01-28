Бурабайда балалар -16 градус суықта отыр: тұрғындар дабыл қақты
АСТАНА. KAZINFORM – Бурабай кентінің тұрғындары соңғы күндері пәтеріндегі жылудың төмендеп кеткеніне шағым айта бастады. Ал бүгін олардың айтуынша, аймақтың мектебі де суық болып кеткен.
Аяз күшейгелі бері Бурабайда кейбір үйлерде бөлме температурасы төмендеп, тұрғындар қосымша жылытқыштарды қосуға мәжбүр. Тұрғындардың айтуынша, ең алаңдатарлық жағдай – мектептегі суық.
– Балаларымызға мектепте жылу беріңіздер! 40 минут бойы -16 градус суықта, мектеп формасымен өздеріңіз отырып көріңіздер, – деп жазды тұрғындардың бірі ортақ чатта.
Бурабай кентінің әкімі Серікболсын Хасенов соңғы уақытта тұрғындардан жылуға қатысты шағым түскенін растады.
– Иә, кейбір үйлерде жылы, кейбірінде суық. Кешелі бері арнайы бригада үйлерді аралап, әрбір жылу торабын тексеріп жатыр. Ал қазандықта желтоқсанның соңынан бері жұмыс тұрақты, өзгеріс жоқ, – деді әкім.
Сонымен қатар тұрғындар чатқа қазандықтың видеосын жолдап, түтін тек бір мұржадан ғана шығып жатқанын алға тартқан.
– Қазандықта Viessmann де, ГСЖ де жұмыс істеп тұр. Біз тұрғындарға қазандықтан видео да түсіріп жібердік. Бірақ жұрт сенбей отыр, – деп түсіндірді Серікболсын Хасенов.
Ал мектептегі жағдайға қатысты әкім бұрын шағым болмағанын, оқу орнының директорымен тұрақты байланыста екенін айтты.
– Қазір чатта термометрдің суреттері тарап жатыр, біз мектепке де бригада жібердік. Менің күдігім – кейбір тұрғындар жеке сорғыларды қосады, соның салдарынан басқа үйлер мен нысандар жылусыз қалады. Бұрын Бурабайда сорғылар өте көп болған. Қолдан келгенше анықтап, алып тастап жатырмыз. Бірақ бәрін қамту физикалық тұрғыда мүмкін емес. Кей үйлер тексеруге кіргізбейді. Бұл – жеке сектор, тіпті полициямен де рұқсатсыз кіре алмаймыз, – деді ол.
Әкімнің айтуынша, жылу мамандары жағдай тұрақталғанша кенттегі жылумен қамтуды тұрақты түрде бақылап, реттеп отырады.
Айта кетейік, бұған дейін Петропавлдағы ЖЭО-2 қатты аязға байланысты күшейтілген режимде жұмыс істеп жатқаны хабарланған еді.